Aktive Premium-Strategie

Handelsidee

Um die Ernsthaftigkeit und Seriosität meines wikifolios zu unterstreichen investiere ich in das Musterdepot privates Kapital in Höhe von 100.000€.

Der zugrunde liegende Handelsansatz des Premium-Portfolios ist eine einzigartige Kombination aus vier bewährten mechanischen Handelssystemen und markttechnischer Expertise sowie einem kleinen selektiven Aktienanteil. Die Strategien können auch einzeln profitabel gehandelt werden und ergänzen sich durch unterschiedliche Kriterien in allen Marktphasen: Berücksichtigt werden in den Robosystemen die Faktoren Saisonalität, Makroökonomie, Momentum und relative Stärke mit dynamischer Risikobegrenzung.

Als Gegengewicht fungiert die Einschätzung der übergeordneten Marktverfassung (Markttechnik und -breite, Volumenstruktur, Volatilität, Zyklen, Konjunktur), und Sentimentfaktoren sowie behavioral-finance bedingte Positionierungen.

In der Vergangenheit bestand das Portfolio aus Aktien, Index- ETFs, Zertifikaten und Gold.

Es wird eine moderate Volatilität angestrebt weil mir Verlustvermeidung wichtiger ist als Gewinnmaximierung.

Auf meiner Internetseite kann sich der interessierte Anleger über meine Markteinschätzungen, strategische Positionierungen und Transaktionen informieren.