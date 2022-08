Ziel: Ziel dieses wikifolios soll ein langfristiger und stabiler Wertzuwachs sein, ohne dabei zu große Spekulationen und Risiken einzugehen. Handelsidee: Die Grundidee meines wikifolios "Fundament mit Fluegeln" beruht darauf, dass das Portfolio zu 50% aus einem breit diversifizierten Welt-Portfolio auf ETF-Basis und zu 50% aus Aktien-Titeln besteht. Durch das grundsolide Fundament aus ETFs ist das wikifolio auch in Krisenzeiten gut aufgestellt und hat ein langfristiges, stabiles Wachstum. Die Aktien-Strategie in der anderen Hälfte des Portfolios soll bewusst durchmischt sein und Flügel verleihen. Das bedeutet es soll sowohl in einige globale Champions, als auch in Value-Aktien, Fallen Angels der aktuellen Rezession (Stand:Juli 2022) als auch einige unbekanntere Nebenwerte investiert werden. Das wikifolio soll im Aktien-Teil dabei nie in weniger als 20 Titel investiert sein, um auch hier eine Diversifikation zu erhalten und das Risiko gering zu halten. Anlageuniversum: In die folgenden Asset-Klassen soll grundsätzlich investiert werden: - 50% ETFs (global) - 50% Aktien inkl. REITs (Hauptfokus) Die Haltedauer der ETFs ist langfristig ausgelegt. Die Haltedauer der Aktien kann je nach Marktlage variieren, soll aber in der Regel mittel- bis langfristig sein, kann in Ausnahmefällen aber auch kürzer ausfallen. Investmententscheidungen: Die Grundlage für meine Investmententscheidungen bilden übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Konjunktur, Wechselkurse, (Leit-)Zinsentwicklung, Fiskalpolitik, Inflation, Bewertung etc.) zur Einschätzung der Marktattraktivität sowie Fundamentalanalysen (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.) für einzelne Aktien und Asset-Klassen sein.