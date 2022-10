GB KBV 0-1

In diesem Wikifolio will ich in unterbewertetete Firmen die auch eine Dividende ausschütten investieren. Es soll in vorzugsweise deutschen Markt aber auch andere Länder investiert werden. Haltedauer soll bei ca. einem Jahr betragen. Es handelt sich um experiment meinerseits, wobei ich aber auch selber solche Titel besitze die ich hier kaufe.