The Journey Investments

Handelsidee

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in Unternehmen investiert werden, die aus Industrie- und Schwellenländer stammen. Darüberhinaus investiert dieses wikifolio jedoch auch in Anleihen-ETFs und ETCs. Die Unternehmen sollen hauptsächlich durch fundamentale Analyse gewählt werden. Hier sollen insbesondere Indikatoren wie Gewinnwachstum und Gewinnstabilität zur Anwendung kommen. mehr anzeigen