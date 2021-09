Wachstum Frankfurt KI Research

Handelsidee

Ziel des Portfolios ist es, in unterbewertete und wachstumsorientierte Aktien zu investieren.

Die Handelsstrategie folgt einem klassisch-fundamentalem und nachhaltigem Ansatz. Da wir mit fundamentalen Bewertungsansätzen (DCF, SOTP, Multiples, etc.) arbeiten, ist die Haltedauer typischerweise mittel- bis langfristig ausgelegt (mindestens 6 Monate). Zusätzlich arbeiten wir mit einer selbst entwickelten KI, um unsere Investitionsentscheidungen zu verifizieren und bei Bedarf zu adjustieren. Grundsätzlich verfolgen wir einen Long-Only-Ansatz.

Sollten sich interessante Investmentgelegenheiten bieten, wird vereinzelt auch in ETFs und Optionsscheine investiert. mehr anzeigen