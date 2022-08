Trendwende-Strategie-Hebel

Der alte Handelsgrundsatz "preiswert einkaufen und mit Gewinn verkaufen" hat auch an der Börse seine Berechtigung. Nur ist die Börse an sich unberechenbar, was die Sache kompliziert macht. Es ist auch bekannt, das, wer an einem Trendwendepunkt investiert, meist ein Gewinn einfährt. Deshalb wird eine neue Position in diesem Wikifolio grundsätzlich an einem Trendwendepunkt begonnen. Dabei wird die neue Position schrittweise aufgebaut (mehrere Tage). Dreht der Basiswert in die Gegenrichtung wird die jeweilige Position aufgelöst. Während der Laufzeit werden Nachkäufe oder Teilverkäufe nach einem Model, ähnlich dem Swing-Trading, ausgeführt. Als Basis-Werte dienen Hebelprodukte von Indices, Einzelaktien und Rohstoffen. Die Anzahl der Positionen wird auf 5 begrenzt. Die Haltedauer ist kurz- bis mittelfristig.