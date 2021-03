Handelsidee

Nach einem einfachen, regelbasierten Ansatz sollen für die Handelsidee dieses wikifolio-Musterdepots im Rahmen einer technischen Analyse ausgewählte Unternehmen mit einer ausreichend großen Marktkapitalisierung, die vornehmlich im NASDAQ-Index gelistet sind, nach festgelegten Kriterien herausgefiltert werden. Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig.



In dem Musterdepot "lex unus" sollen dazu 3-5 Werte mit hoher hoher Relativer Stärke nach Levy (RSL) auf Basis der letzten 65 Handelstage identifiziert werden. Außerdem sollen die Titel einen positiven Trend auf Basis der gleitenden Durchschnitte und den Abstand zu den 52-Wochenhochs- und -tiefs in Anlehnung an die Strategie des Traders Mark Minervini aufweisen.



Es ist beabsichtigt, dass mindestens monatlich mit Hilfe des Software-Tools "TraderFox" eine Umschichtung des Musterdepots erfolgt. So wird angestrebt, die jeweils besten der so herausgefilterten Aktien neu zu kaufen bzw. zu halten. In schlechten Börsenphasen, in denen große Indizes den gleitenden Durchschnitt GD 20, 50 bzw. 200 unterschreiten, kann der Cash-Anteil steigen. mehr anzeigen