Handelsidee

Das Wikifolio zielt mit seiner Handelsidee auf das Jahr 2030 ab. Ins Portfolio kommen vorwiegend Aktien aus allen Bereichen, die bis zum Jahr 2030 vom digitalen Wandel profitieren werden oder selbst zukünftige Technologien entwickeln und vorantreiben. Auch ETFs können dabei sein, um bestimmte Themen abzudecken. Investiert wird in Unternehmen mit einem hohen Innovationspotential und guten Prognosen. Unternehmen im Zusammenhang mit Rohstoffen, deren Bedarf in Zukunft deutlich steigen wird, können ebenfalls enthalten sein.

Future_MIB_2030 investiert in Aktien aus aller Welt mit maximal 10% in einzelne Werte.

Aktives Portfoliomanagement mit einer langfristigen Ausrichtung.