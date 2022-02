Mooncrypto Crypto Only

Handelsidee

Gehandelt werden soll langfristig. Dabei soll der Fokus in der Regel auf Kryptorelevanten Assets liegen. Die Haltezeit soll prinzipiell zwischen Monaten und Jahren variieren. Das Anlageuniversum soll sich grundsätzlich über Kryptowährungen sowie ETFs erstrecken. Buy and hold and check ist die Devise.

