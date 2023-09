MW buy n hold Vergleich

Das wikifolio, Market Wizard Buy and Hold Vergleichsindex, dient dem Performance Vergleich gegenüber dem wikifolio, Market Wizard ETF Werte. Es soll in diesem wikifolio eine einmal Investition in die im wikifolio Market Wizard ETF Werte ausgewählten ETF erfolgen. Ziel ist die Vergleichbarkeit einer vollständigen Investition in die ausgewählten ETF, gegenüber der Strategie des wikifolio Market Wizard ETF Werte, bei dem die Performance durch gezielte Käufe und Verkäufe in den entsprechenden ETF erreicht werden soll.