ETF Shares

Kombination aus Investition in nachhaltige ETFs und Aktien mit hoher Rendite, aber auch hohem Risiko Fokus liegt in der Ausbalancierung von Aktien mit hohem Risiko und nachhaltigen ETFs, um eine ausgeglichenes Portfolio zu errichten. 1. Investition in ETFs (Exchange Traded Fund) 2. riskante Aktien mit hoher Rendite Das Portfolio wird regelmäßig aktualisiert und einer Risiko-Bewertung unterzogen.