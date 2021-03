Blackpearl 2

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll die 9 Uhr 30-Strategie angewandt werden. Steigt der Dax-Index zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr wird mittels Hebelprodukten auf fallende Kurse gesetzt. Vorausgesetzt der Goldpreis fällt und der Bundfuture steigt zeitgleich. Genauso soll bei gegenteiligen Bedingungen auf steigende Kurse gesetzt werden. In der Regel sollen nur Optionsscheine mit Hebel größer als 10 gehandelt werden. Aber auch alle Arten von ETFs können zum Einsatz kommen. Ereignen sich zu späteren Zeitpunkten besondere Situationen, wie zum Beispiel ein größerer Abverkauf, soll mit Hebelprodukten eine Erholungsphase gewinnbringend ausgenutzt werden. Die Handelsdauer soll in der Regel nur wenige Minuten andauern. Die Auswahl der Produkte erfolgt üblicherweise aus dem ganzen Spektrum der Anbieter. mehr anzeigen