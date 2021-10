Quant Crypto Investing

Handelsidee

Unsere Mission ist es, Kryptowährungen auch in die konservativsten Investor-Portfolios zu bringen.



Wir helfen Anlegern, die großen Schwankungen des Kryptomarktes zu kontrollieren und sie zu ihren Gunsten arbeiten zu lassen. Genießen Sie alle Vorteile, die mit der Investition in Kryptowährungen kommen, ohne große Risiken einzugehen.



Wir können aufkommende Bullen- und Bärenmärkte dank einer durchgängig selbst entwickelten KI erkennen und damit Marktein- und -ausstiegspunkte ermitteln. In ihrem Kern analysiert unsere KI hochwertige, handverlesene Online-Quellen in Echtzeit, und dadurch ermittelt unsere KI die aktuelle Stimmungslage auf dem Kryptowährungsmarkt. mehr anzeigen