Investment in Aktien und Reverse

In diesem Wikifolio können grundsätzlich alle Arten von Wertpapieren zum Einsatz kommen. Es ist je nach Marktlage geplant einen Teil des Portfolios in Reverse Bonus Zertifikate zu investieren, da hier bei fallenden und auch bei leicht steigenden Kursen eine positive Rendite erzielt werden kann. Zusätzlich ist es möglich Einzelaktien in das Musterdepot zu kaufen. Hierbei plane ich täglich auf der Börse Stuttgart die häufigsten Trades und die Umsatzspitzenreiter anzugucken. Bei diesen Werten erörtere ich, was der Grund für die Kursveränderung sein möge und ob ein Einstieg interessant sein könnte. Der Anlagehorizont für die einzelnen Wertpapiere soll eher kurzfristig sein, wobei es vorkommen kann, dass Papiere auch längerfristig gehalten werden.