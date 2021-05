Silber Gold Minen und Rohstoffe.

Handelsidee

In diesem wikifolio soll überwiegend in Rohstoffunternehmen aus der ganzen Welt investiert werden. Hauptsächlich die Gold-, Platin- und Silberminen betreiben sowie in Unternehmen, die neben dem Abbau auch in der Exploration tätig sind und meiner Meinung nach eine gute Wachstumsperspektive bieten. Das Anlageuniversum soll Aktien aus verschiedenen Ländern und Edelmetall-Sektoren umfassen und kann mit Hebelprodukten in geringem Umfang als wikifolio Beimischung ergänzt werden.



Es sollen auch wenig bekannte Minenwerte berücksichtigt werden. Es wird versucht die Gewichtung der Unternehmen in dem Portfolio je nach Entwicklung des Wertes und neue antizyklischen Einstiegschancen regelmäßig anzupassen.



In der Regel sollen sich in diesem wikifolio zwischen 20 und 70 Titel befinden. Und die Gewichtung einer Position soll ca. 20 % nicht übersteigen. Es wird ein kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont angestrebt, wobei das Portfolio aktiv geführt wird, sodass die Investitionsquote je nach Börsenlage zwischen 0% und 100% schwanken kann. Je nach der Marktlage, wenn sich die Möglichkeit meiner Meinung nach bietet, wird versucht die Gewinne mitzunehmen um das Ergebnis zu optimieren, mit der Absicht bei Rücksetzern, wenn es dazu kommen sollte, wieder zu investieren.

Die Entscheidungsfindung erfolgt grundsätzlich aufgrund der Erfahrung des Traders, der Analyse des Marktes, Geschäftsberichte, Charttechnik, Indikatoren und Zyklen. mehr anzeigen