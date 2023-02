Klein aber fein Schweiz

Investition in eine Auswahl von 20 kleinen aber feinen Schweizer Unternehmen mit langfristigen Erfolgschancen. Gründe für eine Investition in tiefkapitalisierte Schweizer Unternehmen sind: - attraktive Nischen mit hohen Margen - hohe Innovationskraft und stetiges Wachstum - Schweizer Qualität im Aktienportfolio Die Idee ist, auf Unternehmen zu setzen, die in ihren Nischen eine führende Position einnehmen aber in Indexfonds oder ETF aufgrund ihrer tiefen Marktkapitalisierung kaum repräsentiert sind. Das Portfolio wird stets voll investiert sein. Die Gewichtung der Titel wird anfangs möglichst ausgeglichen gestaltet (je ca. 5%), kann sich aufgrund der Kursentwicklung aber verändern. Gewinne werden bewusst laufen gelassen. Ein Rebalancing ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen.