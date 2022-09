SPC Vorentscheidung 2022

Long und Short Positionen der Stock Pitch Competition 2022 der IG Börse Dresden am 18. Juni 2022. Schauen wir mal, wie gut die Prognosen der Teilnehmer stimmen. Prognosen: Long: Constellation Software Inc. +26% in den nächsten 6-12 Monaten Short: freenet AG -24% in den nächsten 6-12 Monaten Long: Vulcan Energy Vervielfachung in dem nächsten Jahren Short: Airbnb Long: Palantir Technologies +20% Short: GameStop -50% Long: Uniper SE +58% bis Ende 2023 Short: Illinois Tool Works Inc. -32% bis Mitte 2023