SpaceAndTime

Dieses Wikifolio fokusiert sich auf langfristiges Investieren. In diesem Portfolio sollen Aktien mit Fokus auf der Raumfahrtbranche und dazugehörige Branchen (Triebwerkslieferanten, Satellitenbetreiber, etc.) geführt werden. Das Ziel liegt natürlich dabei, die ähnlichen Indizes bei einem möglichst geringem Risiko out zu performen. Dieses Risiko versuche ich durch Diversifizierung, Gewichtung und Analysen zu verringern. Der Anlagehorizont soll wie oben schon erwähnt mittel- bis langfristig, wobei es in Sonderfällen auch zu kürzer Haltedauer kommen kann.