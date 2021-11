Handelsidee

Das wikifolio Technologie Top50 soll in Anlehnung an die wikifolios “Deutsche Aktien Top50“ und “Deutsche Aktien Top5“ nach den Kriterien des doppelten Momentums geführt werden. Das Anlageuniversum soll aus den Titeln des NASDAQ 100 bestehen.



Nach einer Vorselektion gemäß des absoluten Momentums soll im Rahmen des relativen Momentums in die jeweils 50 trendstärksten Titel aus dem NASDAQ 100 investiert werden. Die Auswahl von maximal 50 Titeln soll zu einer eher ausgewogenen Umsetzung des doppelten Momentums führen.



Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein. Das absolute Momentum soll der Risikobegrenzung, das relative Momentum als Renditeturbo dienen.



Um in Crashphasen die durch die Absicherung entstehende Liquidität investieren zu können, soll das Cash in Geldmarkt- bzw. Geldmarktnahe Fonds bzw. ETFs investiert werden können. mehr anzeigen