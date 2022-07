Entspannt beim Wachsen zuschauen

Die Anlagestrategie soll ein sogenanntes Pantoffel-Portfolio abbilden - also bequemes, risikoarmes Investment. Was bedeutet das? Ziel ist es, jedem Anleger, egal ob viel oder wenig Kapital, viel oder wenig Fachwissen vorhanden, die Chance zu bieten bequem und passiv in ein breit diversifiziertes Portfolio aller Asset-Klassen zu investieren bei geringem Risiko und guten Renditeaussichten. Analog zu einem Investment in ein ETF Weltportfolio (beispielsweise MSCI World oder FTSE All World) ist es hier das erklärte Ziel durch die möglichst breit gestreute Anlage in die besten deutschsprachigen wikifolios das Risiko zu minimieren bei trotzdem starken Renditen und somit ohne viel Mühe und eigenes Know-How die gute Performance der besten Trader mitzunehmen. Wie arbeitet dieses Dachwikifolio? Der Anlagehorizont des wikifolios ist langfristig angelegt. Das breite Investment in die besten 25 deutschsprachigen wikifolios (laut Rangliste) sorgt für eine Risikominimierung. Insbesondere ein Klumpenrisiko durch regionale oder Branchenspezifische Ballung wird vermieden. Im besten Fall bleibt die Zusammenstellung der Top 25 wikifolio-Zertifikate über einen längeren Zeitraum unverändert, so dass die Transaktionskosten für die Anleger minimal gehalten werden. Damit hier tatsächlich ein renditestarkes, risikoarmes Portfolio entstehen kann, werden bei der Auswahl der wikifolios die folgenden Kriterien berücksichtigt, sodass die Zusammenstellung nicht immer zwingend die reinen Top 25 aus der Rangliste abbilden wird. Die Investment Kriterien: - Ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte, damit kein unnötiges Risiko eingegangen wird - Bevorzugung von wikifolios deren Referenzportfolios auf wikifolio.com langfristig ausgelegt sind - Keine wikifolios mit zu hohen Performancegebühren (>10%), um die Rendite nicht zu stark zu beeinträchtigen - Nur wikifolios, die in mehr als 8 Einzelwerte investiert sind. - wikifolio besteht länger als 1 Jahr