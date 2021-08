Rangliste und Invest Top20

Handelsidee

Dies ist ein Wikifolio welches 20 Top wikifolios enthalten soll.

Die Auswah geschieht auf basis des investierten Kapital und der Top-wikifolio-Ranglinste. Je Liste werden die Top 10 wikifolios ausgewählt. im normalfall werden also 5% des Cash wertes in ein wikifolio investiert. Sollten wikifolios in beiden listen vor kommen, werden 10% geordert.

Die Bewertung soll einmal im Monat erfolgen.

Um zu stark fallende Kurse zu vermeiden, wird immer ein Stop Loss gesetzt.