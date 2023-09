Value Auswahl

Sehr geehrte Anleger, ich freue mich sehr Ihnen die Handelsidee dieses Wikifolio vorstellen zu dürfen. Dieses Wikifolio ist für günstig bewertete Value Aktien bestimmt. In Rezessionen werden diese Art von Aktien normal nich sehr hart bestraft, aber dennoch können sie in Wachstumsphasen von steigenden Kursen hin zum intrinsischen Wert stark profitieren. Um günstige Value Titel zu finden werden von mir verschiedene Kennzahlen, aber auch Zukunftschancen und Wettbewerbsfähigkeit analysiert und ausgewertet. Vielen Dank, das sie sich für dieses Wikifolio interessieren! Mit freundlichen Grüßen Simon sSchmitz