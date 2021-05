Global future growth and value

Handelsidee

Ich strebe fast ausschließlich Investitionen in Form von Aktien an. Mithilfe von selektiv ausgewählten und gewichteten Kriterien der Fundamentalanalyse (Net margin, Roic, PEG ratio, current ratio uvm.) und damit verbundener Bewertung von Einzelaktien fokussiere ich mich auf unterbewertete Value Aktien in der ganzen Welt, mit sehr gutem Wachstumspotenzial.



Weitere Einflussfaktoren in meinem Auswahlverfahren schließen Kriterien wie die Präferierung von Zukunftsmärkten, innovative Unternehmen, Image der Unternehmen, Alleinstellungsmerkmale, Nachhaltigkeit, Market share und Wettbewerbs-/sowie Branchensituation mit ein.



Ich strebe sowohl eine Branchendiversifikation, als auch Länderdiversifikation an.Mein Anlagehorizont ist langfristig orientiert. Trotzdem werde ich beim Kauf und Verkauf eine technische Analyse miteinfließen lassen, um gute Ein-und Ausstiegszeitpunkte kurzfristig effizienter zu ermitteln.



Prinzipiell ist eine Umschichtung von Aktien möglich, da ich durchgängig die ausgewählten Aktien, ihre Perspektiven, und Abschlüsse beobachten, als auch künftige, möglicherweise attraktivere Kaufoptionen und den Gesamtmarkt verfolgen werde. Trotzdem werden die Aktien in der Regel, solange sie weiterhin sehr attraktiv sind, langfristig gehalten. mehr anzeigen