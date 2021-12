Handelsidee

Hallo zusammen,



ich bin begeistertet Investor und erfahrener Trader. Für das kommende Jahr möchte ich meine Erfahrung und meine Sicht auf die Dinge der Aktienwelt mit euch teilen und habe mich dazu entschlossen ein Wikifolio "GrowUe" zu etablieren.



Ziel ist es, solide Wert (Value) und Wachstumsunternehmen (Growth) zu identifizieren und in bestmöglicher Kombination auszuweisen.



Ich bediene mich hierbei folgender Entscheidungsfindungen:

- Fundamentalanalyse

- HGI Kriterien (in Anlehnung an Stefan Waldhauser)

- Technische Analyse

- Markt & Analysetools (Aktienguide, Simplywall.st, Marketscreener etc.)



Anlageuniversum: Aktien weltweit, die Aktienquote beläuft sich zwischen 80 und 100%

Diversifikation: Es werden maximal 20 Positionen im Portfolio gehalten

Ziel: Outperformance im Vergleich zum MSCI World

Anlagehorizont: zwischen 6 Monaten und mehreren Jahren



Viel Spaß



