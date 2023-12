Das "Volksdepot" soll eine Anlagemöglichkeit für alle Menschen sein, die sich nicht ständig selbst mit ihren Anlageentscheidungen beschäftigen wollen. Das Wikifolio folgt dabei einer einfachen und schlichten Devise: Es wird gekauft, was einen erfolgversprechenden und soliden Eindruck macht. Das können klassische Aktien sein, aber auch ETF's, inverse ETF's (um auch in schwachen Marktphasen zu partizipieren) sowie Zertifikate und Derivate. Auch Rohstoffe (einzeln oder als ETC) gehören zum Handelsspektrum. Bei den Anlageentscheidungen wird keiner einzelnen Anlagestrategie gefolgt. Vielmehr sollen saisonale Phasen genutzt, aber auch aktuelle Trends erkannt und gehandelt werden. Außerdem soll laufend Ausschau nach Werten gehalten werden, die scheinbar zu sehr vom Markt "abgestraft" wurden und deren aktuelle Bewertung nicht dem inneren Wert des Unternehmens entsprechen könnte. Grundsätzlich ist der Anlagehorizont weder regional noch hinsichtlich der Anlageklasse begrenzt. Charttechnik, Momentum sowie die fundamentalen Daten sind dabei wichtige Kauf- und Verkaufkriterien. Die Haltedauer der in diesem Wikifolio enthaltenen Werte kann dabei sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.