Handelsidee

Das Ziel mit dem Wikifolio "Global Value Dividend Strategie" ist eine weltweite Diversifikation mit Schwerpunkt auf Value-Aktien, sowie Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen. Zusätzlich zu der Schwerpunktausrichtung verfolgt das Wikifolio einen ganzheitlichen Ansatz, sodass in diversifizierte ETFs, Renten-Fonds (High Yield), Gold und Kryptowerte (Bitcoin und Ethereum) in beschränkten Mengen investiert werden kann, deren Gesamtanteil jedoch auf maximal 30% beschränkt sein soll, sodass mindestens 70% des Portfolios in Aktien investiert sind. Da mit diesem Portfolioansatz ein langfristiger Aufbau des Vermögens erreicht werden soll, wird auf kurzfristiges Daytrading, sowie Hebelprodukte verzichtet. Um schlechte Marktphasen abzufedern, kann die Cash Position entsprechend ausgeweitet werden. mehr anzeigen