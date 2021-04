10x MegaTrend ETFs und Aktien

Handelsidee

Warum es dieses Zertifikat gibt:

Unbekannte und spezialisierte Themen ETFs sind meist nicht Sparplanfähig und daher mit Ordergebühren verbunden. Diese Gebühren können bei kleinen oder monatlichen Investitionen einen Nachteil darstellen. Daher kommen von mir geprüfte MegaTrend-ETFs in dieses Wikifolio-Zertifikat und man kann mit nur einer (Order-) Position in über 15 spezialisierte Themen ETFs und Aktien Picks investieren.



*** Mit diesem Zertifikat kann man nun kostengünstiger als über die meisten Sparplananbieter in circa 15 spezialisierte Themen ETFs gleichzeitig investieren - keine Hypes & long only***



Mein wikifolio soll dazu grundsätzlich in die eher unbekannten und spezialisierten Themen ETFs und Gewinner Aktien der MegaTrends der Zukunft investieren. Da Themen-ETFs leider die Angewohnheit haben erst in einer Hype Phase aufgelegt zu werden ist hier das Antizipieren realistischer Zukunftschancen notwendig.



In meinem Portfolio soll dieses Zertifikat eine Gewichtung von 30% haben. Neben einem World ETF 25%, EM Asia ETF 25%, Nsdq100 ETF 10%, und China 300 ETF 10%.

Eine ähnliche Allokation empfehle ich auch.



Ziel Allokation der Themen und Trends: Batterie Technologie (20%)/ Space Exploration & Business (15%)/ Künstliche Intelligenz (15%) /HealthCare Innovation & Breaktrough (15%)/ 5G, Edge & Cloud Computing (10%)/ Smart Grids & Clean Tech (10%)/ Cyber Security (10%)/ New Education & E-Commerce (5%)



Es wird kein dediziertes Tech-Investing sein. Jedoch ist die Welt meines Erachtens auf dem Weg in eine echte Science-Fiction Zukunft. Dazu gehört nun mal viel Tech, auch verschwimmen hier die Grenzen zwischen klassischer Economy und Tech.



ETFs ~ 80% / Einzel Aktien ~20% (davon ca 15% Space Aktien in Ermangeln eines guten Space ETFs)



"put your money where your moth is" - auch ich bin in das Zertifikat und einzelne Positionen investiert.

mehr anzeigen