Trendinvest weltweit

Eine langfristige Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt wird vor allem dann erreicht, wenn man Verluste begrenzt. Die Handelsstrategie soll aus diesem Grund nicht nur darauf beruhen, in guten Marktsituationen die große Rendite zu versprechen, sondern auch darauf in schlechten Marktsituationen das Risiko zu minimieren und potenziell große Verluste zu vermeiden - wer in der Krise weniger verliert, muss im Aufschwung weniger aufholen. Das Portfolio soll aus bis zu 70 % Fundamentinvestments und bis zu 30 % Trendaktien bestehen. Es soll auch regelmäßig eine Cashquote i.H.v. circa 5% gehalten werden. Die Cashquote wird dynamisch, je nach Marktgeschehen, angepasst. Die Fundamentinvestments werden passiv und langfristig abgebildet. Dieser, dem Marktrisiko entsprechende Teil, soll als Fundament dienen, um die allgemeine Aktienmarktrendite abzugreifen und diversifiziert über Länder, Branchen und Unternehmensgrößen zu investieren. Die Umsetzung wird hauptsächlich mit ETFs erfolgen. Der aktive Teil soll aktuelle Trends abbilden. Dabei werden unterbewertete Einzeltitel rund um den Globus herausgefiltert, um den verbreiteten «Home Bias» - also nur in das zu investieren, was man schon kennt, zu vermeiden. Dank dezidierter Meinung in Kombination mit Fundamentalanalysen (Trends, Geschäftsmodelle, Finanzberichte, Wettbewerbsfähigkeit, politische Stabilität, etc.) soll sich der aktive Aktienteil zudem abseits der allseits beliebten, «en vogue» Wege bewegen. Aufgrund der passiven Abbildung des Marktes, verbunden mit aktiveren Trendinvestments kann das Portfolio auch über einige Monate hinweg nicht bewegt werden. Ein Eingreifen findet nur statt, wenn es wirklich notwendig wird.