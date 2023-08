Handelskonzept: Top 200 Trader Dieses Dachwikifolio strebt danach, das verwaltete Kapital auf jene Social Trader zu verteilen, die kontinuierlich eine überdurchschnittliche Performance am Markt erzielen. Es soll von der jeweiligen Entwicklung und Erfahrung dieser Trader profitieren, wobei durch selektive Streuung und Gewichtung das Gesamtrisiko minimiert werden soll. Schwankungen einzelner Trader sollen innerhalb der Gruppe besser ausgeglichen werden. Das Portfolio beabsichtigt, verschiedene Arten von wikifolio-Zertifikaten und Anlageklassen zu berücksichtigen, darunter solche mit und ohne Hebelprodukte. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Die Entscheidung, welchen Tradern gefolgt wird, zielt darauf ab, jene auszuwählen, die in der aktuellen Marktphase auf der richtigen Seite stehen. Dies erfolgt anhand einer technischen Analyse, wobei insbesondere die relative Stärke als ein wesentlicher Faktor dient. Die Anlagedauer ist vorwiegend langfristig ausgelegt, wobei kurzfristige Anpassungen je nach Bedarf und Marktumfeld vorgenommen werden können. Das langfristige Ziel dieses Portfolios ist es, eine kontinuierliche Rendite in allen Marktphasen zu erzielen.