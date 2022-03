Womens Choice and Joy

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Titel investiert werden, die vor allen Dingen - aber nicht nur - im Fokus von Frauen liegen. Dabei sollen aber nicht nur die Produkte oder Dienstleistungen der jeweiligen Unternehmen eine Rolle spielen. Vielmehr ist beabsichtigt, möglichst in solche Unternehmen zu investieren, die sich darüber hinaus in ihrer Philosophie einem oder mehrerer der folgenden Themen verschrieben haben:



- Umweltverträglichkeit

- Nachhaltigkeit

- Soziale Verantwortung

- Frauen in Führungspositionen



Dabei soll vor allen Dingen - aber nicht ausschließlich - in Unternehmen aus folgenden Branchen investiert werden:



- Umwelt und Natur

- Lifestyle, Hobby und Wohnen

- Nahrung und Genuss

- Gesundheit und Wohlbefinden

- IT-Sicherheit und Cybersecurity



Der Schwerpunkt soll dabei auf Aktien aus Europa, den USA und Australien liegen. Aber auch in ETFs, die weltweite Titel beinhalten, kann investiert werden.



Ich plane, die Aktien mittel- bis langfristig im Depot zu halten, schließe aber generell kurzfristige Verkäufe nicht aus. mehr anzeigen