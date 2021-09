15x Bagger

Handelsidee

Die Idee habe ich aus dem Buch "One Up on Wall Street" von Peter Lynch.

Das Portfolio wird aus 5 seiner Aktienkategorien aufgebaut.

- langsam wachsende Werte

- schnell wachsende Werte

- Zykliker

- 10-100 Bagger

- Turnaround-Werte



30-40%: sind in Wachstumsaktien investiert

10-20%: in langsamwachsenden Werten

10-20%: in Zylkiker

Rest: Turnaround Werte



Das Buch ist aus den 80er Jahren, aber ich befinde es für genauso aktuell, wie 30-40 Jahre zuvor.

Am Grundprinzip hat sich nichts geändert und daran wird sich sehr wahrscheinlich auch nichts ändern. mehr anzeigen