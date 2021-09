Saphir QualityValue

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen aus meiner Sicht hochprofitable Qualitätsunternehmen zu möglichst günstigen Preisen gekauft werden und mittel bis- langfristig gehalten werden.

Die Auswahl soll hauptsächlich durch einfache und schlüssige Kennzahlen erfolgen. Wichtig sollen dabei folgende Faktoren sein: Stabile und langfristig steigende Gewinne, Hohe Kapitalrenditen, eine dem Geschäftsmodell angemessene Verschuldung, eine aus meiner Sicht günstige Bewertung in Relation zum Wachstum, den Erträgen und den Dividenden der Unternehmen.



Ferner sollten die Unternehmen ein meiner Meinung nach attraktives Geschäftsmodell aufweisen. Auf Faktoren wie Wachstumsmöglichkeiten und Wettbewerbsvorteile soll hierbei grundsätzlich auch geachtet werden.

Die Integrität des Managmentist ein weitere Kriterium um zu versuchen Betrugsfällen vorzubeugen.

Qualitative Elemente sollen also ebenfalls berücksichtigt werden.



Neben einer möglichst hohen Rendite soll das Ziel auch das Vermeiden von Risiken in Form eines dauerhaften Wertverlustes sein. Die Volatilität der Aktienkurse wird allerdings nicht als Risikomaßstab berücksichtigt.



Die Diversifikation soll sich grundsätzlich nach den Opportunitäten am Markt richten und kann stark variieren. Es wird angestrebt wenig Cash in diesem wikifolio zu halten.

Grundsätzlich kommen alle Aktien in Betracht, sollte es Probleme geben wie zum Beispiel, dass Dividenden im wikifolio nicht anfallen, sollen diese Titel vermieden werden. mehr anzeigen