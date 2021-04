Railway Investing

Handelsidee

Dieses Portfolio soll in Eisenbahn-Aktien investieren. Das heißt in Aktien von Unternehmen, die Züge oder deren Bauteile herstellen oder Zug-Reisen und -Transport anbieten. Diese Unternehmenn sollen hier gerade die Eisenbahn sein.

Das Portfolio soll also nicht "ein-gleisig" sein.



Ein Investment, das nicht nur Eisenbahnfreaks "anlocken" soll! Andere Menschen müssen hier nicht nur "Bahnhof verstehen."

Es soll also auch bei anderen Menschen "zum Funkensprung kommen!"



Dabei soll die Valueinvesting-Strategie zum "Zug" kommen!

Auch das soll davor schützen, dass das Portfolio bei Börsencrashs großen Schaden erleidet, also davor, dass sie "in die schiefe Bahn gerät."



Dabei soll keine Chart-Technick angewendet werden, also unter anderem der "Straßenbahn nicht hinterher gerannt werden."

