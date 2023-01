Dieses übergeordnete Dachwikifolio soll aus Liebe und Zahlen entstehen. Es soll in die wikifolio Zertifikate investieren deren Referenzportfolios meiner Meinung nach die gewünschte Leidenschaft und Erfahrung mitbringen. Für die Entscheidungsfindung soll eine technische Analyse (Chart) erfolgen. Diese Mischung aus vielen erfolgreichen Tradern und Investoren soll nach Möglichkeit in allen Märkten weltweit aktiv sein. Die Haltedauer einzelner wikifolio-Zertifikate soll grundsätzlich langfristig sein. Zur Schwankungsminderung und Absicherung sollen auch wikifolio Zertifikate aufgenommen werden deren Referenzportfolios per ETF an fallenden Kursen partizipieren können. Jedoch sollen keine wikifolio Zertifikate einfließen deren Referenzportfolios mit Hebelprodukten arbeiten.