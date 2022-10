Fallen angels and the way up

Ich beabsichtige gefallene Engel im Depot zu führen und auf deren Wiederanstieg zu setzen. Werte die ich habe sind aus den Bereichen Online (Hypoport, Alibaba, Zalando, Hello Fresh, Auto1, About You) extrem abgestrafte Werte, daneben Software (Snap, Secunet), Medizin (Biontech, Dr. Hönle, Eckert+Ziegler). Unterhaltung (Carnival), Industrie (Kion). Eben alles was tief gefallen ist und wieder aufstehen wird, wenn sich der Markt dreht. Monatlich wird jeder Wert geprüft und ein Update vorgenommen (Kauf/Verkauf) Im Moment hat Kion das höchste Potential.