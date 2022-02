Alles auf Aktien - World Value

Handelsidee

Diverse Qualitätsaktien weltweit, die fair bewertet sind, werden hier gekauft. In der Regel auch mit Dividendenausschüttung.

Anlagehorizont sind in meinem persönlichen Fall 25 Jahre. Es geht gezielt um langfristigen Vermögensaufbau. Bei mir persönlich um die Absicherung in der Rente. Informationen kommen aus seriösen Quellen, wie seriösen Anlagebriefe (die auch richtig Geld kosten), Wirtschaftszeitungen (Aktienzeitung, Handelsblatt, FAZ, Welt...) oder auch Podcasts. mehr anzeigen