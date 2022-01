Zyklische Chancen

Handelsidee

Hallo Zusammen,



Ich verfolge den Ansatz der zyklischen Aktien, da hier ein Nachholbedarf besteht.

Es wird vorwiegend in USA, Deutschland, Europa gehandelt.

Schwerpunkt sind u.a Chemie, Autoaktien, Maschinenbau, Rohstoffe etc.

Das Risiko wird gering gehalten, max. 10 Prozent pro Aktie, Tendenz eher 5 Prozent.

Der Ansatz ist auf Unternehmen zu setzen, die einen starke Markt-Stellung haben und eine solide Bilanz aufweisen.

Es wird nicht in Turbo-KO Scheine investiert, die Anlagestrategie ist eher mittelfristig bis Langfristig.





mehr anzeigen