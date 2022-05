Alpha US Value Growth

Betrachtet werden in diesem Wikifolio die 2000 größten US-Wachstumsunternehmen (nach Marktkapitalisierung). Diese sollen anhand ihrer Bewertung (Referenzkennzahlen: KUV & PEG) sowie der Stabilität und der Höhe des Umsatzwachstums in Anbetracht verschiedener Perioden (5 Jahre, 3 Jahre & TTM) mittels Scoring-Analyse und Direktvergleich in eine Rangfolge gebracht werden. Betrachtet werden dann die Besten 10% dieser Rangliste. Es werden 8 Positionen angestrebt, die aus den 8 besten Werten laut vorangegangener Analyse bestehen. Es werden nur Werte in der Rangliste berücksichtigt, welche ein positives technisches Momentum besitzen. Verkäufe oder Umschichtungen finden entweder bei Verlust des Momentums oder bei Änderungen im Stellenwert der Rangliste statt.