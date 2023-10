Ansatz 2023: ------------- - Es werden Aktien identifiziert, die eine starke Substanz haben - Die Aktien müssen Upside-Potenzial haben - Gestaffelte Buy & Sell Strukturen - Es werden keine Hebelzertifikate verwendet -> geringere Volatilität - Kein Long-Invest in Aktien von Ländern in der Krise (z.B. Deutschland in Habeckschen Zeiten) - Kein Invest in Aktien von Waffenherstellern oder Ex-Monsanto