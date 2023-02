Aktientrading ohne Gier

Mit diesem wikifolio möchte ich zeigen, dass man aus Fehlern lernen kann und es besser ist, nicht zu gierig zu sein, um Kursverluste einzugrenzen. Es soll versucht werden einen guten Einstiegszeitpunkt in Aktien zu erwischen aber Kurssteigerungen mitzunehmen, bevor diese wieder verloren gehen. Verluste sollen möglichst begrenzt werden. Hierzu können, müssen jedoch nicht unbedingt, auch Stop-Loss-Orders eingesetzt werden. Nachkäufe zur Verbilligung in schlecht gelaufenen Titeln sollen nur im absoluten Ausnahmefall vorgenommen werden. Es soll nur in Aktien investiert werden, wobei es keine Einschränkungen bezüglich Ländern oder Marktkapitalisierung geben soll. Hebelprodukte sind ausgeschlossen. Auch wenn der langfristige Erfolg im Vordergrund steht, kann die Haltedauer der einzelnen Aktien je nach Entwicklung kurzfristig, aber auch mittel- oder langfristig sein. Es sollte nach Möglichkeit immer ein gewisser Cash-Bestand vorhanden sein, um sich bietende Chancen zum Einstieg nutzen zu können. In schwächeren Marktphasen sollte der Cash-Bestand höher, in guten Marktphasen niedriger sein.