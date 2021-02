ARKK INNOVATION ETF

Handelsidee

ARK sind die von der Legendären Investorin Cathie Wood geleiteten Aktiven Fonds.

Sie investiert ausschließlich in Branchen mit großem Wachstumspotenzial und konnte damit eine Performance von 152,5% im Jahr 2020 und 45% pro Jahr, auf fünf Jahre gerechnet erreichen.

Cathie Wood erkannte frühzeitig das Potenzial Teslas, des Bitcoins, des Biotechnologie Sektors und der Tech Branche. Der ARK Innovation ETF ist der größte aktiv geleitete ETF der Welt, leider ist er aber in Deutschland nicht von Kleinanlegern kaufbar da ihm die EU UCITS Zertifizierung fehlt. Deshalb ermöglicht dieses Wikifolio den Kauf ihrer ETF's.



Zum ARK Innovation schreiben sie:



ARK definiert "disruptive Innovation" als die Einführung eines technologisch neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die potenziell die Art und Weise verändert, wie die Welt funktioniert.



Zu den Unternehmen innerhalb des ARKK gehören solche, die sich auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung in Bezug auf die Bereiche DNA-Technologien ("Genomische Revolution"), industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung ("Industrielle Innovation"), die verstärkte Nutzung gemeinsam genutzter Technologien, Infrastrukturen und Dienstleistungen ("Internet der nächsten Generation") sowie Technologien, die Finanzdienstleistungen effizienter machen ("Fintech-Innovation"), stützen oder davon profitieren.



ARKK ist ein aktiv verwalteter ETF, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er unter normalen Umständen hauptsächlich (mindestens 65 % seines Vermögens) in in- und ausländische Aktienwerte von Unternehmen investiert, die für das Anlagethema des Fonds "disruptive Innovation" relevant sind. mehr anzeigen