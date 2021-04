CB-AUTONOMOUS_TECHNOLOGY_ROBOTIC

Handelsidee

Ziel meiner Handelsstrategie ist es in Technologien zu investieren, welche die Welt verändern. Es wird in Technologien investiert die, die Erfolgsserie einer bereits bestehenden Technologie, eines bestehenden Produkts oder einer bestehenden Dienstleistung ersetzen oder diese vollständig vom Markt verdrängen und die Investitionen der bisher beherrschenden Marktteilnehmer obsolet machen.



In diesem speziellen Produkt liegt der Fokus auf "Autonomous Technology & Robotics". Dies sind Unternehmen die sich auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung, die sich unter anderem auf Energie, Automatisierung und Fertigung beziehen. mehr anzeigen