Reise und Freizeit passiv

Handelsidee

In diesem Wikifolio möchte ich den globalen Reise und Freizeitmarkt abbilden. Diese Branche ist von der Coronapandemie besonders hart getroffen, doch die Menschen wollen raus, sich erholen und die Welt entdecken. Viele haben gespart und wollen ihr Geld in den wohlverdienten und lang ersehnten Urlaub investieren, was gewisse Aufholeffekte bringen wird. Ich denke, dass die Coronavarianten regionale Einschränkungen erzeugen werden. Darum erscheint mir eine breite Streuung sinnvoll.



Ich versuche in alle handelbaren Unternehmen die in dieser Branche tätig sind einzubeziehen und nach Marktkapitalisierung zu gewichten. Dazu zähle ich:



- Personentransportunternehmen: Airlines, Kreuzfahrtunternehmen, Bahnunternehmen

- Hotels

- Freizeitparks / Casinos

- Autovermietungen

- Flughafenbetreiber

- Vermittler für Hotel-, Flug- oder Reisebuchungen



Dieses Wikifolio setzt sich möglichst streng nach den aufgestellten Regeln zusammen, ohne jegliche Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Einzelwerte. Es richtet sich an Investoren die breit in die Reise und Freizeitbranche investieren möchten.

Aufgrund der Praktikabilität sind nur Unternehmen mit einem Börsenwert > 0,5 Mrd. Euro in das Wikifolio gekommen. Diese sind rechnerisch mit weniger als 0,04 % gewichtet und damit quasi irrelevant für die Gesamtperfomance. Dennoch wurden fast 100 Unternehmen in das Wikifolio aufgenommen.

Ich möchte alle 3 Monate ein Rebalancing durchführen, wodurch Unternehmen aufgenommen oder entfernt werden können. mehr anzeigen