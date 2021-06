Handelsidee

Die Transaktionen orientieren sich hauptsächlich am News Trading und Swing Trading. Dabei wird versucht sowohl Growth Stocks als auch ausgewählte Value Stocks in einem gesunden Verhältnis zu kombinieren. Die Entscheidungsfindung basiert größtenteils auf einfacher Charttechnik, Analyse von Makro- und Mikroereignissen und aufgrund von psychologischen Kriterien. Im Anlageuniversum befinden sich überwiegend Aktien und gegebenfalls ETFs. Dabei liegt der Fokus auf Deutschland, den USA und Norwegen. Neben Biotech und Technik wird in diesem Portfolio das Augenmerk auch auf Automatisierung, Robotik und Nachhaltigkeit gerichtet. Die Strategie ist dabei relativ riskant ausgerichtet, allerdings werden täglich die möglichen Handlungsoptionen neu evaluiert um gegebenfalls flexibel auf aktuelle Geschehnisse und Marktbegebenheiten reagieren zu können . Mit steigendem Portfoliowert wird eine weitere Diversifizierung angestrebt. Einzelne Positionen nehmen nur im Ausnahmefall mehr als 10% des Gesamtwerts des Portfolios ein. mehr anzeigen