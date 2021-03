Lithium - Battery Juniors

Handelsidee

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in Lithium-Werte investiert werden, die sich am Anfang ihres Lebenszyklus befinden. Dabei soll der Fokus zunächst auf potentialstarke nordamerikanische Werte gelegt werden, später werden auch südamerikanische Projekte hinzugezogen. Grundlage der Bewertung ist die Plattform batteryjuniors.com.

Das wikifolio soll regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden - wenn nötig. mehr anzeigen