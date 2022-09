Big Tech - Quality - High Growth

Ausgewogene Mischung aus: a) Big Tech mit hohen Cashbeständen b) seit Jahren abliefernden, in der Hauptsache wenig zyklischen Qualitätsunternehmen und c) einigen wenigen High-Growth-Unternehmen aus absoluten Zukunftsmärkten, deren Leader sie werden wollen oder es bereits sind. Es wird strikt die Buy&Hold-Strategie (Anlagehorizont: mindestens 8-10 Jahre) umgesetzt. Ich rechne durch die starke Verschiebung einiger geopolitischer Parameter in den letzten Monaten mit einer Dekade der Unsicherheiten und habe deshalb nun dieses (im Vergleich zu meinem ersten Wiki) etwas defensivere Wikifolio erstellt. 19/20 Unternehmen erwirtschaften bereits Gewinne. Von besonderer Relevanz sind ein stabiles Revenue- und Earnings-Growth, hohe Free Cashflows und ein mittlerer bis großer footprint im jeweiligen Markt.