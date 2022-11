Buffet-Style2.0

Investieren im Warren Buffet Style; Value Aktien, Asset-Plays, Turnarounds und Dividendentitel werden in diesem Portfolio zu finden sein. Value muss Wachstum nicht ausschließen! Ich achte für euch besonders auf die Verschuldung, Aktienrückkaufprogramme, unerkannte Unternehmenswerte und spannende Zukunftschancen in verschiedensten Branchen, auch die die auf den ersten Blick langweilig oder unsexy erscheinen. Denn oft lauern genau dort die größten Chancen! Ich investiere für euch langfristig und zukunftsorientiert über viele Jahre hinweg, zum größten Teil in einzelne Aktien eventuell auch mal in ETF´s. Dabei bleibe ich stets besonnen und handle ohne Emotionen, Kennzahlenbasiert und nicht aufgrund von „Storytelling“ der CEO´s! Ich möchte keine kurzfristigen Erträge, sondern langfristige Erfolge und bin dabei auch bereit über Jahre hinweg in ein Unternehmen zu investieren dessen Aktienkurs vielleicht zunächst das Gegenteil suggeriert. Ich informiere mich täglich über die Börse, meine Quellen sind z.B auf Social Media Platformen wie Instagram, aber auch Youtube und dem gesamten Internet. Als wichtigste Quelle ist dabei aber immer die Investor Relations Seite der einzelnen Unternehmen zu nennen. Zusätzlich nutze ich meine persönlichen Kontakte, um Unternehmen genauer kennenzulernen und auch zu hinterfragen. So erkenne ich auch manchmal früher als der Markt ein gewisses Szenario, welches nicht in den Kursen eingepreist ist. Meiner Meinung nach ist dieses Portfolio besonders gut für Einsteiger und Anfänger geeignet, da ich euch stets auf dem laufenden halte und euch dabei auch jegliche Börsenbegriffe genauer erklären möchte. Sodass ihr die Investments auch versteht und wisst, warum ihr in den einzelnen Aktien investiert seid. Denn nur so gewinnt man langfristig an der Börse, denn der Grundstein unserer Rendite wird in den Krisen gelegt. Wer in diesen Momenten die falsche Entscheidung trifft, kann diese später teuer bezahlen.