Handelsidee

Herzlich willkommen,



ClubNxt Globe



Ein Porfolio, welches starke Marken, zukünftige Trends und Outperformer in den Vordergrund stellt.



Eine hohe Diversifikation und im Schwerpunkt eine stete fundamentale Analyse der jeweiligen Werte sollen dem Portfolio in den verschiedensten Anlageklassen zu seinem Erfolg verhelfen.



Es gibt bei diesem Portfolio keine strikte zyklische oder antizyklische Handelsstrategie.





Verschiedenste Quellen, sowie die Meinungen und Analysen von "Experten" quer durch die Finanzbranche in den verfügbaren Medien werden als Grundlage meiner Entscheidungen für die kurz-, mittel- und langfristigen Investitionen dieses Portfolios genutzt werden.



