Dividend Outperformance

Dieses Wikifolio basiert vorwiegend auf der Strategie in starke Dividendenzahler zu investieren, welche zudem den S&P 500 über die letzten 10 Jahre outperformed haben, um eine entsprechende Gesamtrendite des Investments zu erhalten. Ein entsprechendes Screening der Dividendenkomponente umfasst u.a. • Unternehmen die regelmäßig Dividenden ausschütten und eine nachhaltige Dividendenrendite bieten • Diese Unternehmen haben in der Regel eine starke finanzielle Stabilität und ein konsistentes Wachstum über einen längeren Zeitraum o Dies macht sie zu einem attraktiven Investmentziel für Anleger, die nach einer stabilen Rendite suchen. • Stabile annualisierte Dividenden-Wachstumsquoten über einen längeren Zeitraum In der Regel weisen Dividendenzahler eine bessere Performance in einem volatilen Marktumfeld auf. Außerdem haben diese Unternehmen in der Regel eine höhere Kapitalrendite und ein stabileres Ertragswachstum als der breitere Markt. Um die Dividendenzahler zusätzlich auf Qualitätsfaktoren zu kontrollieren, wird u.a. auf ein passendes P/E Ratio und ein substanzielles Umsatzniveau gescreent. Eine weitere wichtige Überlegung bei dieser Investmentidee ist, dass Unternehmen, die Dividenden ausschütten, oft eine höhere Disziplin bei der Kapitalallokation haben, da sie nur einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten und den Rest reinvestieren. Dies kann dazu beitragen, das Risiko von Fehlallokationen und schlechten Investitionsentscheidungen zu reduzieren. Mit Berücksichtigung der Outperformance Komponente soll somit in Kombination ein stabiles Wikifolio mit dargestelltem Upside Potential geboten werden.