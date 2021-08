Nachbildung Comdirect

Handelsidee

In diesem Wikifolio bilde ich mein Langfrist-Comdirect Konto nach indem ich Aktien kaufe, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erfolgreiche am Markt agieren sollten. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange des Unternehmen bereits am Markt agiert. Zu Beginn Sind Aktien für zirka 36 TEUR am 24.8.21 investiert mehr anzeigen